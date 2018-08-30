МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье

В ГУ МЧС России по Московской области предупредили о грозе и усилении ветра, которое ожидается вечером 30 августа.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Вечером 30 августа с сохранением на ночь 31 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождём, в отдельных районах с сильным, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты Гидрометцентра установили на четверг, 30 августа, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.

Также сообщалось, что синоптики объявили 31 августа «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за грозы, ветра и высокой пожароопасности.