МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье
- © twitter.com/stolyarovalina1
- globallookpress.com
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Вечером 30 августа с сохранением на ночь 31 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождём, в отдельных районах с сильным, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что специалисты Гидрометцентра установили на четверг, 30 августа, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.
Также сообщалось, что синоптики объявили 31 августа «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за грозы, ветра и высокой пожароопасности.