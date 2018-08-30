Якутский театр «Олонхо» представит свой спектакль в Греции

Якутский театр «Олонхо» 28 сентября отправится на гастроли в Грецию, передаёт kp.ru.

Артисты представят спектакль Андрея Борисова «Кудангса Великий».

Репетиции продолжались всё лето. Их приостановили только после того, как Борисова пригласили в Уфу ставить спектакль «Урал-батыр» по мотивам народного эпоса.

С середины сентября репетиции будет возобновлены. В Якутии спектакль покажут в новом сезоне, после греческой премьеры.

Ранее портал Newinform сообщал, что Театр имени Ленсовета откроет сезон 4 сентября спектаклем «Гамлет».