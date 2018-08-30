Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Бэтмена в фильме «Джокер»
«Я уверен, что есть ещё 25 человек, которые смогут сыграть эту роль», — отметил он.
Свой отказ актёр объяснил отсутствием свободного времени.
По данным издания, премьера фильма должна состояться в октябре 2019 года.
Ранее Болдуин заявил, что будет выступать с пародиями на президента США Дональда Трампа вплоть до «импичмента и отставки» лидера страны.
Отмечается, что актёр начинал карьеру с бродвейских постановок, а признание получил после съёмок в фильмах «Битлджус», «Охота за «Красным Октябрём» и «Тень».