Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Бэтмена в фильме «Джокер»

Американский актёр, кинорежиссёр обладатель премии «Золотой глобус» Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Брюса Уэйна, известного как Бэтмен, в фильме «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса, сообщает USA Today.

«Я уверен, что есть ещё 25 человек, которые смогут сыграть эту роль», — отметил он.

Свой отказ актёр объяснил отсутствием свободного времени.

По данным издания, премьера фильма должна состояться в октябре 2019 года.

Ранее Болдуин заявил, что будет выступать с пародиями на президента США Дональда Трампа вплоть до «импичмента и отставки» лидера страны.

Отмечается, что актёр начинал карьеру с бродвейских постановок, а признание получил после съёмок в фильмах «Битлджус», «Охота за «Красным Октябрём» и «Тень».