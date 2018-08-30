Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Бэтмена в фильме «Джокер»

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Американский актёр, кинорежиссёр обладатель премии «Золотой глобус» Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Брюса Уэйна, известного как Бэтмен, в фильме «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса, сообщает USA Today.

«Я уверен, что есть ещё 25 человек, которые смогут сыграть эту роль», — отметил он. 

Свой отказ актёр объяснил отсутствием свободного времени.

По данным издания, премьера фильма должна состояться в октябре 2019 года.

Ранее Болдуин заявил, что будет выступать с пародиями на президента США Дональда Трампа вплоть до «импичмента и отставки» лидера страны.

Отмечается, что актёр начинал карьеру с бродвейских постановок, а признание получил после съёмок в фильмах «Битлджус», «Охота за «Красным Октябрём» и «Тень». 

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