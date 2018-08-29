Фестиваль «Литература. Музыка. Парк» пройдёт 9 сентября в Петербурге

Фестиваль «Литература. Музыка. Парк» пройдёт 9 сентября на Елагином острове в Санкт-Петербурге, сообщает интернет-издание «Невские новости».

Будет работать шесть площадок, в том числе «Фолк-сеновал», «Джаз на воде», «Классика у дворца», «Театральный дворик», «Кинодворик» и «Шахматный дворик».

Посетители смогут узнать о современных течениях фолк-музыки, послушать выступление симфонического оркестра, посмотреть фильмы с международных фестивалей.

Также запланирована встреча с международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта России Петром Свидлером.

Ранее портал Newinform сообщал о фестивале Summer Music Park в Петербурге.