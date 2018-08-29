Фестиваль «Литература. Музыка. Парк» пройдёт 9 сентября в Петербурге
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Будет работать шесть площадок, в том числе «Фолк-сеновал», «Джаз на воде», «Классика у дворца», «Театральный дворик», «Кинодворик» и «Шахматный дворик».
Посетители смогут узнать о современных течениях фолк-музыки, послушать выступление симфонического оркестра, посмотреть фильмы с международных фестивалей.
Также запланирована встреча с международным гроссмейстером, заслуженным мастером спорта России Петром Свидлером.
Ранее портал Newinform сообщал о фестивале Summer Music Park в Петербурге.