В Москве признали памятником архитектуры усадьбу, в которой гостил Александр Дюма
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- РИА Новости
В реестр объектов культурного наследия регионального значения попали дом с мезонином, флигель и фрагмент ограды.
В 1858 году в этом особняке гостил французский писатель Александр Дюма, который навещал поэтессу Евдокию Ростопчину перед тем, как поехать на Кавказ. Впоследствии он описал своё путешествие в книге «Путевые впечатления. В России».
«Современный облик усадьба приобрела в 1870 году, когда её владельцем стал нарвский купец Иван (Иоган) Павлович Прове», — рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он пояснил, что по заказу Прове архитектор Роберт Гедике полностью перестроил и главное здание, и флигель с оградой.
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