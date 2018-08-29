В Москве признали памятником архитектуры усадьбу, в которой гостил Александр Дюма

Усадьбу XIX века на Новой Басманной улице в Москве признали памятником архитектуры, сообщает портал мэра и правительства.

В реестр объектов культурного наследия регионального значения попали дом с мезонином, флигель и фрагмент ограды.

В 1858 году в этом особняке гостил французский писатель Александр Дюма, который навещал поэтессу Евдокию Ростопчину перед тем, как поехать на Кавказ. Впоследствии он описал своё путешествие в книге «Путевые впечатления. В России».

«Современный облик усадьба приобрела в 1870 году, когда её владельцем стал нарвский купец Иван (Иоган) Павлович Прове», — рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он пояснил, что по заказу Прове архитектор Роберт Гедике полностью перестроил и главное здание, и флигель с оградой.

За последние семь лет охранный статус в Москве присвоили примерно 700 зданиям, напоминает m24.

Ранее портал Nation News сообщал, что здание Выборгской понижающей подстанции городского трамвая стало объектом культурного наследия.