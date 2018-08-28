В «Царском Селе» впервые за 30 лет заработал Мраморный фонтан

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В государственном музее-заповеднике «Царское Село» завершили реставрацию Мраморного фонтана, который пребывал в нерабочем состоянии около 30 лет. Об этом сообщает kp.ru.
В «Царском Селе» впервые за 30 лет заработал Мраморный фонтан
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«Фонтан торжественно открылся сегодня, 28 августа, в Собственном садике Екатерининского парка после полуторагодичной реставрации», — уточнили в пресс-службе музея-заповедника.

Общая стоимость работ — 16 млн рублей.

Фонтан был построен в 1866 году по проекту архитектора Александра Видова и скульптора Грациозо Ботта.

Ранее ФАН сообщало, что фонтан у Адмиралтейства в Александровском саду Санкт-Петербурга запустили после ремонта.

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