В «Царском Селе» впервые за 30 лет заработал Мраморный фонтан
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«Фонтан торжественно открылся сегодня, 28 августа, в Собственном садике Екатерининского парка после полуторагодичной реставрации», — уточнили в пресс-службе музея-заповедника.
Общая стоимость работ — 16 млн рублей.
Фонтан был построен в 1866 году по проекту архитектора Александра Видова и скульптора Грациозо Ботта.
Ранее ФАН сообщало, что фонтан у Адмиралтейства в Александровском саду Санкт-Петербурга запустили после ремонта.