С начала 2018 года фестиваль «Русские сезоны» в Италии посетили около 3,5 млн зрителей. Об этом заявила в ходе пресс-конференции заместитель министра культуры России Алла Манилова.

По словам Маниловой, ожидается, что к концу 2018 года фестиваль посетят 5 млн человек. В то же время не исключается, что число зрителей достигнет 6 млн.

Замминистра подчеркнула, что в «Русских сезонах» участвуют 87 российских учреждений культуры. Работа ведётся в 74 городах — всего в них будет представлено 310 проектов, в том числе 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей и 31 кинопоказ. Также жители Италии смогут увидеть гастроли народных коллективов, многочисленных цирковых и арт-фестивалей.

Присутствующий на пресс-конференции посол Италии в Москве Паскуале Терраччано отметил, что «Русские сезоны» приобретут статус легендарного проекта, поскольку возможность ознакомиться со столь богатой панорамой культурной жизни какой-либо другой страны выпадала итальянским зрителям нечасто.

«Мы не можем воздержаться от вывода, что спрос на российскую культуру в Италии огромен и предела ему нет, можно предлагать и предлагать российскую культуру итальянскому зрителю до бесконечности. Кроме того, интерес итальянцев к российской культуре носит универсальный характер. Итальянцам интересны буквально любые аспекты российской культуры. Второй вывод заключается в том, что богатство и успех подобных программ демонстрируют важность культурной дипломатии в поддержании последовательности и положительной динамики в общих отношениях двух стран. Это отношения, которые никогда не прерывались — даже в достаточно сложные моменты», — заявил дипломат.

«Русские сезоны» в Италии с начала года посетили порядка 3,5 млн зрителей

Первый фестиваль «Русские сезоны» состоялся в 2017 году в Японии. Его посетили более 3,5 млн человек.