Шнуров может сняться в фильме о коммунальной квартире
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора киностудии Эдуарда Пичугина, в качестве потенциальных кандидатов на роли в фильме «Этаж» также рассматривают Михаила Боярского, Алису Фрейндлих, Нину Усатову, Елизавету Арзамасову, Анастасию Мельникову и певицу Manizha (Манижа Сангин).
Кроме того, в числе проектов киностудии значится военно-патриотическая лента «Запах фиалки» о молодом операторе из Москвы, случайно оказавшемся в Сирии.
В качестве сценариста картины выступил Иван Охлобыстин.
Одновременно с этим «Ленфильм» работает над производством фильма «Оборванный дуэт». В центре повествования — история попавшего в ГУЛАГ музыканта.
Ранее «Крыминформ» передавало, что в рамках акции «Ночь кино» в Крыму будут работать более 40 площадок.