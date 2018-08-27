Шнуров может сняться в фильме о коммунальной квартире

Петербургская киностудия «Ленфильм» в ближайшее время начнёт производство сатирической картины «Этаж» о жителях современной коммунальной квартиры. Переговоры об участии в съёмках ведутся с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора киностудии Эдуарда Пичугина, в качестве потенциальных кандидатов на роли в фильме «Этаж» также рассматривают Михаила Боярского, Алису Фрейндлих, Нину Усатову, Елизавету Арзамасову, Анастасию Мельникову и певицу Manizha (Манижа Сангин).

Кроме того, в числе проектов киностудии значится военно-патриотическая лента «Запах фиалки» о молодом операторе из Москвы, случайно оказавшемся в Сирии.

В качестве сценариста картины выступил Иван Охлобыстин.

Одновременно с этим «Ленфильм» работает над производством фильма «Оборванный дуэт». В центре повествования — история попавшего в ГУЛАГ музыканта.

Ранее «Крыминформ» передавало, что в рамках акции «Ночь кино» в Крыму будут работать более 40 площадок.