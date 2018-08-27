Кинофестиваль «Евразийский мост» пройдёт с 19 по 27 сентября в Крыму

Международный кинофестиваль «Евразийский мост» будет проходить с 19 по 27 сентября в Ялте, сообщает kp.ru.

«Кинематографисты из разных уголков мира — России, Бельгии, Индии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции — соберутся в городе, где в 1911 году был снят первый российский полнометражный фильм», — заявили в «Крымском медиацентре».

Запланированы показы игровых и документальных лент, премьеры и ретроспекции, творческие встречи, мастер-классы, круглые столы, презентации.

Ранее RIA56 сообщало, что в рамках международной программы кинофестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбурге показали последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие».