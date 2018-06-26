В Лондоне прошла церемония посвящения лидера Bee Gees в рыцари

В Букингемском дворце прошла церемония посвящения в рыцари лидера британско-австралийской музыкальной группы Bee Gees Барри Гибба. Об этом сообщает Sky News.

«Звезда Bee Gees Барри Гибб был посвящён в рыцари в Букингемском дворце», — говорится в сообщении.

По словам музыканта, ему было сложно поверить в то, что он удостоен рыцарского звания.

«Когда я узнал об этом, я почти потерял сознание. Я отказывался в это верить... Остаток того дня я провёл лёжа на кровати, смеясь. Я просто не мог в это поверить», — прокомментировал произошедшее Гибб.

В декабре 2017 года стало известно, что Гибб и британский музыкант Ринго Старр, барабанщик легендарной группы The Beatles, были удостоены рыцарского звания.