В Лондоне прошла церемония посвящения лидера Bee Gees в рыцари

Короткая ссылка
В Букингемском дворце прошла церемония посвящения в рыцари лидера британско-австралийской музыкальной группы Bee Gees Барри Гибба. Об этом сообщает Sky News.
В Лондоне прошла церемония посвящения лидера Bee Gees в рыцари
  • © I-Images
  • globallookpress.com

«Звезда Bee Gees Барри Гибб был посвящён в рыцари в Букингемском дворце», — говорится в сообщении.

По словам музыканта, ему было сложно поверить в то, что он удостоен рыцарского звания.

«Когда я узнал об этом, я почти потерял сознание. Я отказывался в это верить... Остаток того дня я провёл лёжа на кровати, смеясь. Я просто не мог в это поверить», — прокомментировал произошедшее Гибб.

В декабре 2017 года стало известно, что Гибб и британский музыкант Ринго Старр, барабанщик легендарной группы The Beatles, были удостоены рыцарского звания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить