В сафари-парке Краснодара появился птенец японского журавля

В краснодарском сафари-парке появился на свет птенец японского журавля, занесённого в Красную книгу.

Как сообщает «Юга.ру», птенец, рождения которого ожидали несколько лет, появился благодаря вмешательству орнитологов в естественные процессы высиживания.

Сотрудники парка рассказали, что в настоящее время пара журавлей, у которых появился птенец, ведёт себя агрессивно, защищая его и не подпуская людей.

Птенец здоров, хорошо стоит на ногах, его уже могут увидеть посетители, рассказали в пресс-службе парка.

Также сообщается, что о рождении птенца заявили не сразу, потому что детёныши японских журавлей часто гибнут на ранних сроках жизни.

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