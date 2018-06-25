В сафари-парке Краснодара появился птенец японского журавля

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В краснодарском сафари-парке появился на свет птенец японского журавля, занесённого в Красную книгу.
В сафари-парке Краснодара появился птенец японского журавля
  • © Sun Jianxin
  • globallookpress.com

Как сообщает «Юга.ру», птенец, рождения которого ожидали несколько лет, появился благодаря вмешательству орнитологов в естественные процессы высиживания.

Сотрудники парка рассказали, что в настоящее время пара журавлей, у которых появился птенец, ведёт себя агрессивно, защищая его и не подпуская людей.

Птенец здоров, хорошо стоит на ногах, его уже могут увидеть посетители, рассказали в пресс-службе парка.

Также сообщается, что о рождении птенца заявили не сразу, потому что детёныши японских журавлей часто гибнут на ранних сроках жизни.

Ранее kp.ru сообщал, что в зоопарке Новосибирска родились лосята-двойняшки.

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