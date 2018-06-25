В сафари-парке Краснодара появился птенец японского журавля
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- globallookpress.com
Как сообщает «Юга.ру», птенец, рождения которого ожидали несколько лет, появился благодаря вмешательству орнитологов в естественные процессы высиживания.
Сотрудники парка рассказали, что в настоящее время пара журавлей, у которых появился птенец, ведёт себя агрессивно, защищая его и не подпуская людей.
Птенец здоров, хорошо стоит на ногах, его уже могут увидеть посетители, рассказали в пресс-службе парка.
Также сообщается, что о рождении птенца заявили не сразу, потому что детёныши японских журавлей часто гибнут на ранних сроках жизни.
Ранее kp.ru сообщал, что в зоопарке Новосибирска родились лосята-двойняшки.