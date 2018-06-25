Мультфильм Бекмамбетовой получил премию Шанхайского кинофестиваля

Анимационная работа Жанны Бекмамбетовой получила приз как лучший короткометражный анимационный фильм на Международном кинофестивале в Шанхае.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Как заявила режиссёр, поначалу она пыталась создавать картину сама, привлекала людей на условиях фриланса, однако проект почти не продвигался.

Тогда Бекмамбетова обратилась за помощью в компанию CGF.

«Сегодня для меня очень большое событие, рада, что фильм приняли и полюбили. Спасибо моей команде за эту победу», — заявила Бекмамбетова.

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