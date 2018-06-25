Мультфильм Бекмамбетовой получил премию Шанхайского кинофестиваля
- © Артем Житенев
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Как заявила режиссёр, поначалу она пыталась создавать картину сама, привлекала людей на условиях фриланса, однако проект почти не продвигался.
Тогда Бекмамбетова обратилась за помощью в компанию CGF.
«Сегодня для меня очень большое событие, рада, что фильм приняли и полюбили. Спасибо моей команде за эту победу», — заявила Бекмамбетова.
Ранее kp.ru рассказал о фильме про Виктора Цоя, который снимает один из участников группы «Кино».