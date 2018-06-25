В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Эпицентр подземных толчков находился в 38 км к западу от города Метони.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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