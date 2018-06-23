В Москве началась летняя программа бесплатных экскурсий

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В столице запустили летнюю программу бесплатных экскурсий «Белые ночи», сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу «Московских сезонов».
В Москве началась летняя программа бесплатных экскурсий
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Познавательные прогулки будут проходить в вечернее время до конца августа. В общей сложности запланировано около 70 авторских туров.

Гиды разработали и цикл экскурсий на английском языке для иностранных болельщиков, которые приехали в Москву на чемпионат мира по футболу 2018 года. Такие прогулки проходят каждое воскресенье.

Среди маршрутов — «Семь мостов. Огни ночной Москвы», «Прогрессивная Калужская застава», «Между Спиридоновкой и Поварской: посольские истории», «Силуэт Остоженки», «Прогулки с Пушкиным по Большой Никитской» и «Императорский университет».

Ранее ФАН сообщало, что в Московском метрополитене запустили пилотный прокат аудиогидов на трёх языках — английском, китайском и русском.

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