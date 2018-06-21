СМИ: В США полиция задержала подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion

В США полиция задержала 22-летнего мужчину по подозрению в убийстве американского рэпера XXXTentacion. Об этом сообщает портал TMZ.

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globallookpress.com

Отмечается, что подозреваемый «в убийстве первой степени», которого зовут Дедрик Уильямс, находится под стражей. Соответствующее уведомление от полиции получили родственники погибшего. Уильям ранее был осуждён за хранение кокаина, владение оружием, домашнее насилие и разбой. Также его задерживали за угон автомобиля. 19 июня стало известно, что рэпера XXXTentacion убили в Майами. Его смерть прокомментировали звёзды мирового рэпа.