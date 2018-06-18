В Москве запустили чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами

В Москве заработал чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами по центру города, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Виртуального робота назвали Борисом. Его разработали в Мосгортуре и столичном департаменте культуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. После турнира чат-бот продолжит работу.

«Он будет показывать интересные места в Москве и загадывать пользователям загадки. Если возникают проблемы с ответом, у Бориса можно попросить подсказку. Бот работает на специальном сайте», — уточнил гендиректор Мосгортура Василий Овчинников.

Экскурсии доступны на русском, английском и испанском языках. Чат-бот знает пять маршрутов. Прогулка занимает от полутора до двух с половиной часов.

После ЧМ-2018 Мосгортур составит дополнительные маршруты и квесты.

Ранее ФАН сообщало, что в Эрмитаже появились онлайн-экскурсии.