В Москве запустили чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами

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В Москве заработал чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами по центру города, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
В Москве запустили чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Виртуального робота назвали Борисом. Его разработали в Мосгортуре и столичном департаменте культуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. После турнира чат-бот продолжит работу.

«Он будет показывать интересные места в Москве и загадывать пользователям загадки. Если возникают проблемы с ответом, у Бориса можно попросить подсказку. Бот работает на специальном сайте», — уточнил гендиректор Мосгортура Василий Овчинников.

Экскурсии доступны на русском, английском и испанском языках. Чат-бот знает пять маршрутов. Прогулка занимает от полутора до двух с половиной часов.

После ЧМ-2018 Мосгортур составит дополнительные маршруты и квесты.

Ранее ФАН сообщало, что в Эрмитаже появились онлайн-экскурсии.

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