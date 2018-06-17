Оркестр Мариинского театра впервые выступил в Саудовской Аравии

Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в субботу, 16 июня, впервые выступил в Саудовской Аравии. Мероприятие было организовано Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco.

Выступление стало также первым представлением на сцене театрального и концертного зала в Центре мировой культуры имени короля Абдул-Азиза («Итра») в Дахране.

Концерт совпал с мусульманским праздником Ураза-байрам и прошёл при полном зале. На нём среди прочих присутствовали вице-премьер России Ольга Голодец, министр энергетики Александр Новак, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, министр информации Аввад аль-Аввад и гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер.

Оркестр Мариинского театра исполнил Симфонию №1 Сергея Прокофьева, арии из опер «Риголетто» Джузеппе Верди и «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, фрагменты из «Времён года» Антонио Вивальди и другие композиции.

Концерт оркестра Мариинского театра стал первым примером сотрудничества в сфере культуры между РФПИ и Saudi Aramco.