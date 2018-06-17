На востоке Москвы зафиксировано четырёхкратное превышение нормы по сероводороду

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В ночь с 16 на 17 июня «Мосэкомониторинг» зафиксировал на востоке и юго-востоке Москвы превышение предельно допустимых значений по сероводороду в четыре раза.

Такие данные были опубликованы на сайте ведомства.

В московском районе Косино-Ухтомский был отмечен резкий скачок содержания сероводорода в воздухе. В 01:00 мск норма была превышена в 3,98 раза.

Эти данные показала станция экомониторинга «Кожухово», производящая замеры в районе мусоросжигательного завода №4 и мусорного полигона «Кучино».

Позднее фиксировались превышения нормы сероводорода в районах Новокосино, Выхино-Жулебино, Люблино, Печатники и в Рязанском районе.

В августе 2017 года на востоке Москвы фиксировалось пятикратное превышение нормы по сероводороду. 

 

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