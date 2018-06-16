Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище
- РИА Новости
Сообщается, что похороны прошли с воинскими почестями. Выстроившийся у могилы почётный караул дал несколько оружейных залпов перед тем, как гроб опустили в землю.
Как отмечает агентство, могила режиссёра расположена рядом с захоронениями актёров Олега Табакова и Леонида Броневого.
Ранее президент России Владимир Путин приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя проститься с Говорухиным.
Режиссёр скончался 14 июня на 83-м году жизни.