Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище

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Режиссёр Станислав Говорухин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище
  • РИА Новости

Сообщается, что похороны прошли с воинскими почестями. Выстроившийся у могилы почётный караул дал несколько оружейных залпов перед тем, как гроб опустили в землю.

Как отмечает агентство, могила режиссёра расположена рядом с захоронениями актёров Олега Табакова и Леонида Броневого. 

Ранее президент России Владимир Путин приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя проститься с Говорухиным.

Режиссёр скончался 14 июня на 83-м году жизни.

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