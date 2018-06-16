Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище

Режиссёр Станислав Говорухин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.

Сообщается, что похороны прошли с воинскими почестями. Выстроившийся у могилы почётный караул дал несколько оружейных залпов перед тем, как гроб опустили в землю.

Как отмечает агентство, могила режиссёра расположена рядом с захоронениями актёров Олега Табакова и Леонида Броневого.

Ранее президент России Владимир Путин приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя проститься с Говорухиным.

Режиссёр скончался 14 июня на 83-м году жизни.