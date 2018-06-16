В Японии нашли десятки неизвестных фотографий The Beatles
- © Chris Walter
- globallookpress.com
Сообщается, что снимки найдены в доме японского фотографа Кацудзи Абэ, скончавшегося десять лет назад. На них запечатлены гастроли группы в Японии летом 1966 года.
В частности, Абэ снял момент прибытия ливерпульской четвёрки в аэропорт Токио, а также заключительный концерт The Beatles в городе 2 июля, отмечает телеканал.
В марте коллекцию из более чем 350 ранее не демонстрировавшихся негативов фотографий The Beatles продали на аукционе за £253 тыс.