В Японии нашли десятки неизвестных фотографий The Beatles

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В Японии обнаружили 60 не опубликованных ранее фотографий британской группы The Beatles, передаёт телеканал NHK.
В Японии нашли десятки неизвестных фотографий The Beatles
  • © Chris Walter
  • globallookpress.com

Сообщается, что снимки найдены в доме японского фотографа Кацудзи Абэ, скончавшегося десять лет назад. На них запечатлены гастроли группы в Японии летом 1966 года.

В частности, Абэ снял момент прибытия ливерпульской четвёрки в аэропорт Токио, а также заключительный концерт The Beatles в городе 2 июля, отмечает телеканал.

В марте коллекцию из более чем 350 ранее не демонстрировавшихся негативов фотографий The Beatles продали на аукционе за £253 тыс.

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