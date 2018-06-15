Синоптики прогнозируют потепление до +26 °С в Москве в выходные

Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в предстоящие выходные в Москве воздух прогреется до +26 °С.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Уже сегодня температурный фон вернётся в своё климатическое русло. В субботу-воскресенье скандинавский антициклон продолжит усиливать свои позиции. На небе будет ни облачка, солнце, ветер практически штилевой», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что столбики термометров в ночь на субботу, 16 июня, покажут +9...+11 °С, а днём — +23...+25 °С. В воскресенье, 17 июня, температура воздуха поднимется до +24...+26 °С.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 15 июня ожидается до +21 °С.