Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина

Актёр, близкий друг Станислава Говорухина в беседе с Пятым каналом выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра.

«Это удивительный человек, его ни с кем сравнить нельзя. Мало о нём рассказывать как о гениальном режиссёре. Все об этом знают, какой он гений. А он человек необыкновенный», — заявил Винокур.

По его словам, Говорухин был эрудированным, очень талантливым человеком, писал картины, прекрасно знал поэзию, изобразительное искусство, музыку.

«Для меня это большая трагедия — то, что случилось сегодня», — добавил Винокур.

Со своей стороны, актёр Сергей Шакуров в беседе с Nation News назвал Говорухина настоящим патриотом и гражданином.

«Печальное известие, очень печальное. Для меня вдвойне, потому что мы с ним дружили многие годы, часто встречались в нашем любимом ресторанчике», — сказал артист.

Он отметил, что Говорухин относится к плеяде великих людей.

Ранее актёр Олег Басилашвили прокомментировал сообщение о смерти Говорухина.