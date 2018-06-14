Меньшов выразил соболезнования семье Говорухина

Актёр Владимир Меньшов прокомментировал RT сообщение о смерти режиссёра Станислава Говорухина.

«Выражаю огромное соболезнование его Гале (жена Говорухина. — RT), с которой знаком тысячу лет, всем его родственникам… Что сказать о его смерти? Конечно, будет лицемерием говорить, что она преждевременная. Но он действительно был полон планов! Действительно хотел снимать! Всё время был в работе, что-то придумывал… Бог знает, сколько бы ещё сделал, если бы вот не эта смерть», — сказал Меньшов.

Режиссёр и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет. Он снял фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Вертикаль».