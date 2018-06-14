Глава Мордовии рассказал о намерении Депардье и Ришара снять фильм о регионе
«Сейчас Депардье совместно с Пьером Ришаром хочет снять документальный фильм о Мордовии. Он написал сценарий, я прочитал, сделал некоторые замечания, и мы договорились вернуться к вопросу съёмок после проведения чемпионата мира», — сказал он.
Волков добавил, что по сценарию в картине играют Депардье и Ришар, которые рассказывают зрителям о Мордовии.
Глава региона отметил, что это было предложение самих актёров.
Ранее Депардье рассказал о том, что любит приезжать в Россию.