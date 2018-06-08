Вышел трейлер третьей части мультфильма «Как приручить дракона»
Опубликован русскоязычный трейлер третьей части мультфильма «Как приручить дракона».
- ©Universal Pictures Russia/ Youtube
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Universal Pictures.
Отмечается, что третья часть должна стать завершающей.
Согласно трейлеру в новой части Беззубик, дракон главного героя, находит свою любовь.
Премьера картины в России запланирована на 14 марта 2019 года.
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