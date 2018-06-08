Вышел трейлер третьей части мультфильма «Как приручить дракона»

Опубликован русскоязычный трейлер третьей части мультфильма «Как приручить дракона».

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Universal Pictures.

Отмечается, что третья часть должна стать завершающей.

Согласно трейлеру в новой части Беззубик, дракон главного героя, находит свою любовь.

Премьера картины в России запланирована на 14 марта 2019 года.