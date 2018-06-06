Актёр и режиссёр Дэни Бун рассказал о работе с Пьером Ришаром
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«Я просто фанат того, что он делает. И для меня великое счастье, что он сыграл моего отца в фильме «От семьи не убежишь», — заявил Бун.
По его словам, герой Ришара в этой ленте чудаковатый, странный и комичный.
Как отметил Бун, он стал прописывать сцены специально для Ришара и в тот же момент превратился в ребёнка, который сочинял для кумира.
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