Детский нейрохирург прооперировал новорождённого орангутана из Новосибирского зоопарка

Детский нейрохирург прооперировал новорождённого орангутана, который появился на свет 21 марта в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщает «ВашГород.ру».

Как рассказали в зоосаде, у детёныша обнаружили перелом теменной кости черепа. При этом неизвестно, как появилась травма.

3 апреля операцию провёл Алексей Пилипенко из Детской городской клинической больницы №1. Он отметил, что маленький орангутан находился в тяжёлом состоянии.

В настоящее время детёныш идёт на поправку. Он находится под постоянным наблюдением ветеринарных врачей. Орангутана назвали Матику.

В 2017 году URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.