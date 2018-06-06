Детский нейрохирург прооперировал новорождённого орангутана из Новосибирского зоопарка
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Как рассказали в зоосаде, у детёныша обнаружили перелом теменной кости черепа. При этом неизвестно, как появилась травма.
3 апреля операцию провёл Алексей Пилипенко из Детской городской клинической больницы №1. Он отметил, что маленький орангутан находился в тяжёлом состоянии.
В настоящее время детёныш идёт на поправку. Он находится под постоянным наблюдением ветеринарных врачей. Орангутана назвали Матику.
В 2017 году URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.