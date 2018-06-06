Детский нейрохирург прооперировал новорождённого орангутана из Новосибирского зоопарка

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Детский нейрохирург прооперировал новорождённого орангутана, который появился на свет 21 марта в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщает «ВашГород.ру».
Детский нейрохирург прооперировал новорождённого орангутана из Новосибирского зоопарка
  • © pixabay.com

Как рассказали в зоосаде, у детёныша обнаружили перелом теменной кости черепа. При этом неизвестно, как появилась травма.

3 апреля операцию провёл Алексей Пилипенко из Детской городской клинической больницы №1. Он отметил, что маленький орангутан находился в тяжёлом состоянии.

В настоящее время детёныш идёт на поправку. Он находится под постоянным наблюдением ветеринарных врачей. Орангутана назвали Матику.

В 2017 году URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.

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