СМИ: Сестра Кейт Спейд рассказала, что дизайнер страдала от биполярного расстройства

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Дизайнер Кейт Спейд, которая была найдена мёртвой в своей квартире, боролась с психическим расстройством. Об этом сообщает CBS со ссылкой на её сестру Рету Саффо.
СМИ: Сестра Кейт Спейд рассказала, что дизайнер страдала от биполярного расстройства
  • Reuters

По словам родственницы, Спейд страдала от биполярного расстройства.

Саффо добавила, что «много раз пыталась помочь ей».

При этом Page Six пишет, что, как сообщил источник, полиция считает, что она покончила с собой из-за семейных проблем.

Ранее сообщалось, что Спейд нашли мёртвой в её квартире в Нью-Йорке.

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