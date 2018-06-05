Вдова Михаила Задорнова прокомментировала сообщения СМИ о его наследстве

Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина от своего имени и от имени своей дочери Елены прокомментировала сообщения СМИ о его наследстве, передаёт kp.ru.

По её словам, якобы «близкие друзья» писателя-сатирика вбросили в прессу очередную порцию абсурдной информации.

«Со всей ответственностью могу заявить, что обиженных среди родных Михаила быть не может», — заявила Бомбина.

Она также рассказала, что в своём документальном фильме о Задорнове они хотели показать, каким он был для них.

«И мы благодарны за искренние и тёплые слова о Задорнове в этом фильме Максима Галкина и Геннадия Хазанова, Брендона Стоуна и Сергея Дроботенко, Ирины Безруковой и Максима Забелина, Владимира Качана и Алексея Кортнева и других», — отметила Бомбина.

Ранее режиссёр фильма «Однажды в Америке» по сценарию Задорнова Дмитрий Панченко рассказал о съёмках.