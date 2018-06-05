В Москве подготовили 27 бесплатных экскурсий ко Дню России

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В Москве подготовили 27 бесплатных экскурсий об истории, быте и знаменитых жителях города, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства. Прогулки организованы в рамках фестиваля «День России. Московское время».
В Москве подготовили 27 бесплатных экскурсий ко Дню России
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Они запланированы на 10, 11 и 12 июня.

В частности, можно будет пройтись по местам, связанным с Владимиром Маяковским, узнать, в какой столичный храм чаще всего заходила Анна Ахматова.

Продолжительность экскурсии составит от полутора до двух часов. В одну группу войдут до 60 человек. Для участия требуется регистрация.

Ранее, как сообщал портал «ВашГород.ру», в Кемерове рассказали о программе на День города.

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