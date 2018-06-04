Победительница «Ты супер!» получила приз зрительских симпатий на «Детской новой волне — 2018»

Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова получила приз зрительских симпатий на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна — 2018», проходившем в международном детском центре «Артек».

В вокальном мастерстве и артистизме соревновались 14 участников из девяти стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдавии, Украины, России.



В состав членов жюри в этом году вошли Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова. Председателем жюри был композитор и продюсер Игорь Крутой.

«Я очень рада, что приняла участие в таком значимом фестивале. Я получила грандиозное удовольствие. Для меня очень ценно получить приз зрительских симпатий. Эта награда мне кажется особенно ценной, ведь именно слушатели определяют судьбу артиста», ­— сказала финалистка вокального конкурса «Ты супер!» Диана Анкудинова.

Проект «Ты супер!» телеканала НТВ, международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.