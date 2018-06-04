СМИ: В Вологде найден мёртвым актёр Тимур Миргалимов
Как пишет издание, актёр с утра ушёл из квартиры, где жил с супругой, однако в театре не появился. Впоследствии друзья обнаружили Тимура мёртвым в его комнате в общежитии. Актёру было 43 года.
Миргалимов работал в ТЮЗе с 2009 года и за эти годы исполнил около 30 ролей. Также он был известен как музыкант. В 2017 году Миргалиев представлял свою сольную программу «Четыре маски» в Доме актёра.
Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет скончался народный артист России Леонид Неведомский.