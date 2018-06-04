СМИ: В Вологде найден мёртвым актёр Тимур Миргалимов

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Актёра Вологодского областного театра юного зрителя Тимура Миргалимова обнаружили мёртвым в его комнате в общежитии в Вологде. Об этом сообщает kp.ru.

Как пишет издание, актёр с утра ушёл из квартиры, где жил с супругой, однако в театре не появился. Впоследствии друзья обнаружили Тимура мёртвым в его комнате в общежитии. Актёру было 43 года.

Миргалимов работал в ТЮЗе с 2009 года и за эти годы исполнил около 30 ролей. Также он был известен как музыкант. В 2017 году Миргалиев представлял свою сольную программу «Четыре маски» в Доме актёра.

Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет скончался народный артист России Леонид Неведомский.

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