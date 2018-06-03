Вера Глаголева посмертно удостоена почётного приза кинофестиваля «Кинотавр»
Актриса Вера Глаголева посмертно удостоена почётного приза кинофестиваля «Кинотавр», сообщает ТАСС.
Награду президент киносмотра Александр Роднянский вручил дочери Глаголевой Анне Нахапетовой.
«У нас есть кинематографическая семья, которая поддерживает друг друга», — сказал сопредседатель попечительского совета фестиваля Фёдор Бондарчук.
Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни 16 августа.
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