Актриса Вера Глаголева посмертно удостоена почётного приза кинофестиваля «Кинотавр», сообщает ТАСС.

Награду президент киносмотра Александр Роднянский вручил дочери Глаголевой Анне Нахапетовой.

«У нас есть кинематографическая семья, которая поддерживает друг друга», — сказал сопредседатель попечительского совета фестиваля Фёдор Бондарчук.

Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни 16 августа.