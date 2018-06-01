Выставка о Гончаровой и Малевиче откроется 5 июня в Новой Третьяковке

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Выставка «В трёх измерениях: Гончарова и Малевич» откроется 5 июня в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве, сообщает НСН.

Новейшие технологии позволят посетителям принять участие в виртуальной игре, действие которой будет разворачиваться в мастерских Наталии Гончаровой и Казимира Малевича. Погрузиться в мир представителей русского авангарда помогут очки виртуальной реальности.

Зрители узнают о пластическом методе и логике построения произведения, а также составят собственный натюрморт из виртуальных объектов. Результатом творчества можно будет поделиться в социальных сетях.

Ранее ФАН сообщало, что в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге запустили систему биометрического сканирования для распознавания лиц посетителей.

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