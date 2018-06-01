В Архангельском 2 и 3 июня пройдёт фестиваль «Усадьба Jazz»
На шести сценах выступят музыканты из России, Великобритании, Франции, США, Австралии, Израиля и других стран.
В частности, запланированы концерты Игоря Бутмана, группы «АукцЫон» и Richard Bona Group.
Также будет организована сцена с музыкальной программой для детей.
Фестиваль состоится в 15-й раз. По оценке организаторов, «Усадьбу Jazz» посетят около 40 тыс. человек.
Ранее ФАН сообщало, что фестиваль классической музыки пройдёт в подмосковном селе Подмоклово 23 июня.