В Архангельском 2 и 3 июня пройдёт фестиваль «Усадьба Jazz»

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Фестиваль «Усадьба Jazz» пройдёт в Архангельском 2—3 июня, сообщает НСН.

На шести сценах выступят музыканты из России, Великобритании, Франции, США, Австралии, Израиля и других стран.

В частности, запланированы концерты Игоря Бутмана, группы «АукцЫон» и Richard Bona Group.

Также будет организована сцена с музыкальной программой для детей.

Фестиваль состоится в 15-й раз. По оценке организаторов, «Усадьбу Jazz» посетят около 40 тыс. человек.

Ранее ФАН сообщало, что фестиваль классической музыки пройдёт в подмосковном селе Подмоклово 23 июня.

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