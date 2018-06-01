Путин отметил увлекательность мультфильма «Смешарики»
- © Кадр из мультфильма «Смешарики»
Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
По его словам, «Смешарики» покорили своей искренностью и добротой не только российских зрителей, но и людей в других странах.
«Поучительные, увлекательные истории «Смешариков» интересны и малышам, и их родителям, ведь они поднимают актуальные жизненные и даже философские темы, играют важную роль в воспитании детей», — говорится в поздравительной телеграмме.
Также Путин отметил символичность того факта, что проект отмечает своё 15-летие в День защиты детей.
Уточняется, что российский лидер высоко ценит «высочайший профессионализм творческого коллектива проекта», а также его участие в значимых инициативах. По его мнению, такая многогранная деятельность заслуживает уважения и поддержки.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что актёр Павел Деревянко озвучит нового героя полнометражного мультфильма «Смешарики. Дежавю».