Путин отметил увлекательность мультфильма «Смешарики»

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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив проекта «Смешарики» с 15-летием со дня запуска и отметил, что сюжеты мультфильма поучительны и увлекательны.
Путин отметил увлекательность мультфильма «Смешарики»
  • © Кадр из мультфильма «Смешарики»

Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

По его словам, «Смешарики» покорили своей искренностью и добротой не только российских зрителей, но и людей в других странах.

«Поучительные, увлекательные истории «Смешариков» интересны и малышам, и их родителям, ведь они поднимают актуальные жизненные и даже философские темы, играют важную роль в воспитании детей», — говорится в поздравительной телеграмме.

Также Путин отметил символичность того факта, что проект отмечает своё 15-летие в День защиты детей.

Уточняется, что российский лидер высоко ценит «высочайший профессионализм творческого коллектива проекта», а также его участие в значимых инициативах. По его мнению, такая многогранная деятельность заслуживает уважения и поддержки.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что актёр Павел Деревянко озвучит нового героя полнометражного мультфильма «Смешарики. Дежавю».

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