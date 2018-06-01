Путин отметил увлекательность мультфильма «Смешарики»

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив проекта «Смешарики» с 15-летием со дня запуска и отметил, что сюжеты мультфильма поучительны и увлекательны.

Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

По его словам, «Смешарики» покорили своей искренностью и добротой не только российских зрителей, но и людей в других странах.

«Поучительные, увлекательные истории «Смешариков» интересны и малышам, и их родителям, ведь они поднимают актуальные жизненные и даже философские темы, играют важную роль в воспитании детей», — говорится в поздравительной телеграмме.

Также Путин отметил символичность того факта, что проект отмечает своё 15-летие в День защиты детей.

Уточняется, что российский лидер высоко ценит «высочайший профессионализм творческого коллектива проекта», а также его участие в значимых инициативах. По его мнению, такая многогранная деятельность заслуживает уважения и поддержки.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что актёр Павел Деревянко озвучит нового героя полнометражного мультфильма «Смешарики. Дежавю».