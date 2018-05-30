СМИ: Алан Рикман был расстроен ролью Северуса Снегга

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Британский актёр Алан Рикман был расстроен из-за роли профессора Северуса Снегга в серии фильмов о Гарри Поттере. Как сообщает Deadline.com, об этом стало известно из выставленного на аукцион архива, состоящего из личных бумаг актёра.
СМИ: Алан Рикман был расстроен ролью Северуса Снегга
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В частности, в одном из писем, входящих в архив, продюсер Дэвид Хейман убеждает актёра не расстраиваться из-за роли.

«Спасибо, что помог добиться успеха второй части «Гарри Поттера». Я знаю, иногда ты разочарован, но, пожалуйста, помни, что ты — неотъемлемая часть этих фильмов. И ты превосходен», — пишет продюсер.

Кроме того, недовольство Рикмана прослеживается в его заметке «В голове Снегга», которая была сделана во время работы над фильмом «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

Также в вышеупомянутый архив входят записи актёра о том, как он сблизился с Джоан Роулинг и Дэниэлом Рэдклиффом, а также трогательные письма от некоторых актёров, например, Кейт Уинслет и Николь Кидман.

Ранее сообщалось, что известный по роли Невилла Долгопупса британский актёр Мэтью Льюис женился.

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