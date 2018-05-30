В Эрмитаже запустили систему распознавания лиц

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В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге запустили систему биометрического сканирования для распознавания лиц посетителей, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу музея.

Систему протестировали во время Петербургского международного экономического форума.

В Эрмитаже добавили, что в перспективе покупать билет не понадобится вовсе.

Отмечается, что гостям, открывшим счёт в банке, удалённо с помощью единой биометрической системы, будет достаточно дать согласие на использование биометрических данных для прохода на культурные объекты в мобильном приложении кредитной организации.

При входе в музей банк автоматически спишет стоимость билета со счёта посетителя.

Ранее НСН сообщала о выставке «Василий Верещагин» в Третьяковской галерее.

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