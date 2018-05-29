Представлен эскиз первого в России памятника святым Петру и Февронии с детьми

Представлен эскиз памятника святым Петру и Февронии Муромским с детьми, который планируется установить 16 сентября в Москве. Об этом RT сообщили в пресс-центре общенациональной программы «В кругу семьи», в рамках которой реализуется проект.

Отмечается, что композицию установят на Большой Сухаревской площади.

Она будет первой, где супруги изображены со своими детьми: старшим сыном Юрием, унаследовавшим после смерти отца княжеский престол, будущим воином Святославом и дочерью Евдокией, которая стала женой сына Всеволода Большое гнездо и княгиней города Юрьев-Польского.

«Были выявлены факты о наличии трёх детей и двух внуков у святых. Это выводит понимание самого праздника Дня семьи и значимости святых Петра и Февронии в православной традиции на новый уровень», — говорится в сообщении организации.

Создаст памятник в бронзе скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

29 мая общественники проведут круглый стол, где обсудят будущую установку памятника.

Ранее НСН сообщала, что в Москве может появиться памятник Петру и Февронии.