Представлен эскиз первого в России памятника святым Петру и Февронии с детьми

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Павел Астахов
Представлен эскиз памятника святым Петру и Февронии Муромским с детьми, который планируется установить 16 сентября в Москве. Об этом RT сообщили в пресс-центре общенациональной программы «В кругу семьи», в рамках которой реализуется проект.
Представлен эскиз первого в России памятника святым Петру и Февронии с детьми
  • Эскиз памятника святым Петру и Февронии Муромским с детьми. © Пресс-центр Общенациональной программы «В кругу семьи»

Отмечается, что композицию установят на Большой Сухаревской площади.

Она будет первой, где супруги изображены со своими детьми: старшим сыном Юрием, унаследовавшим после смерти отца княжеский престол, будущим воином Святославом и дочерью Евдокией, которая стала женой сына Всеволода Большое гнездо и княгиней города Юрьев-Польского.  

«Были выявлены факты о наличии трёх детей и двух внуков у святых. Это выводит понимание самого праздника Дня семьи и значимости святых Петра и Февронии в православной традиции на новый уровень», — говорится в сообщении организации.

Создаст памятник в бронзе скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

29 мая общественники проведут круглый стол, где обсудят будущую установку памятника.

Ранее НСН сообщала, что в Москве может появиться памятник Петру и Февронии.

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