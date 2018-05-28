СМИ: В Японии начали продавать алкогольный напиток от Coca-Cola
В Японии начали продавать алкогольный напиток от компании Coca-Cola.
- © Coca-Cola Japan Company
- AFP
Как сообщает The Japan Times, напиток выпускается под названием Lemon-Do.
Компания впервые за свою 125-летнюю историю выпустила алкогольный напиток.
Он выпускается в трёх видах: с содержанием алкоголя 3%, 5% или 7%.
О планах Coca-Cola начать выпускать алкогольные напитки стало известно в начале марта.
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