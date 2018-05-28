СМИ: В Японии начали продавать алкогольный напиток от Coca-Cola

В Японии начали продавать алкогольный напиток от компании Coca-Cola.

Как сообщает The Japan Times, напиток выпускается под названием Lemon-Do.

Компания впервые за свою 125-летнюю историю выпустила алкогольный напиток.

Он выпускается в трёх видах: с содержанием алкоголя 3%, 5% или 7%.

О планах Coca-Cola начать выпускать алкогольные напитки стало известно в начале марта.