СМИ: В Японии начали продавать алкогольный напиток от Coca-Cola

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В Японии начали продавать алкогольный напиток от компании Coca-Cola.
СМИ: В Японии начали продавать алкогольный напиток от Coca-Cola
  • © Coca-Cola Japan Company
  • AFP

Как сообщает The Japan Times, напиток выпускается под названием Lemon-Do.

Компания впервые за свою 125-летнюю историю выпустила алкогольный напиток.

Он выпускается в трёх видах: с содержанием алкоголя 3%, 5% или 7%.

О планах Coca-Cola начать выпускать алкогольные напитки стало известно в начале марта.

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