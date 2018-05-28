Элис Купер оценил взаимоотношения России и США

Короткая ссылка
Американский музыкант Элис Купер в беседе с kp.ru оценил взаимоотношения России и США.
Элис Купер оценил взаимоотношения России и США
  • © Rick Diamond / Getty Images
  • AFP

«Между нашими двумя странами нет никаких коллизий», — заявил он.

По его словам, если взять американскую и российскую семьи, то они отправятся жарить барбекю, и никто ни с кем не будет воевать.

Кроме того, Купер сообщил, что любит Москву.

«Но многие люди в Америке, которые не были у вас, имеют другой взгляд на то, что тут у вас происходит. Я обычно рассказываю, что Москва — один из самых дружелюбных городов в мире. И люди меняют свою точку зрения», — пояснил он.

Ранее британский музыкант, участник группы Uriah Heep Кен Хенсли в беседе с НСН рассказал о впечатлениях после концерта в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить