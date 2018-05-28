Элис Купер оценил взаимоотношения России и США

Американский музыкант Элис Купер в беседе с kp.ru оценил взаимоотношения России и США.

«Между нашими двумя странами нет никаких коллизий», — заявил он.

По его словам, если взять американскую и российскую семьи, то они отправятся жарить барбекю, и никто ни с кем не будет воевать.

Кроме того, Купер сообщил, что любит Москву.

«Но многие люди в Америке, которые не были у вас, имеют другой взгляд на то, что тут у вас происходит. Я обычно рассказываю, что Москва — один из самых дружелюбных городов в мире. И люди меняют свою точку зрения», — пояснил он.

Ранее британский музыкант, участник группы Uriah Heep Кен Хенсли в беседе с НСН рассказал о впечатлениях после концерта в Москве.