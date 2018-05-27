Родственник Хьюстон раскритиковал обложку альбома американского рэпера с личным фото певицы

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Дэймон Эллиот, родственник американской певицы Уитни Хьюстон, назвал «отвратительным» решение Канье Уэста, продюсера исполнителя Pusha T, разместить на обложке нового альбома рэпера фото из ванной артистки, которое было сделано в 2006 году.
Родственник Хьюстон раскритиковал обложку альбома американского рэпера с личным фото певицы
  • Уитни Хьюстон
  • Reuters

В интервью американскому журналу People Эллиот заявил, что считает этот поступок «отвратительным».

«Совершать действия подобного рода только для того, чтобы продать как можно больше пластинок, — совершенно отвратительно. Это причинило боль моей семье, моей дочери. Это мелко и пошло», — сказал он.

По данным издания, Уэст купил права на фото, заплатив за снимок $85 тыс.

На изображении запечатлён тот период жизни американской артистки, когда она страдала от наркотической зависимости.

Уитни Хьюстон умерла в 2012 году. Она была обнаружена мёртвой в номере гостиницы Beverly Hilton в Беверли-Хиллз 12 февраля. Согласно заключению врачей, причиной её смерти стали атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.

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