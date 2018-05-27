Родственник Хьюстон раскритиковал обложку альбома американского рэпера с личным фото певицы

Дэймон Эллиот, родственник американской певицы Уитни Хьюстон, назвал «отвратительным» решение Канье Уэста, продюсера исполнителя Pusha T, разместить на обложке нового альбома рэпера фото из ванной артистки, которое было сделано в 2006 году.

В интервью американскому журналу People Эллиот заявил, что считает этот поступок «отвратительным».

«Совершать действия подобного рода только для того, чтобы продать как можно больше пластинок, — совершенно отвратительно. Это причинило боль моей семье, моей дочери. Это мелко и пошло», — сказал он.

По данным издания, Уэст купил права на фото, заплатив за снимок $85 тыс.

На изображении запечатлён тот период жизни американской артистки, когда она страдала от наркотической зависимости.

Уитни Хьюстон умерла в 2012 году. Она была обнаружена мёртвой в номере гостиницы Beverly Hilton в Беверли-Хиллз 12 февраля. Согласно заключению врачей, причиной её смерти стали атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.