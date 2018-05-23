СМИ рассказали о культурных мероприятиях в рамках ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума проходят культурные мероприятия.

В частности, с 23 по 26 мая на центральной площадке ПМЭФ представлена выставка «Русский балет — вдохновенный рисунок танца», сообщает kp.ru.

На экспозиции можно увидеть 13 редких фотографий, сделанных с 1903 по 2015 год. Героями снимков стали Агриппина Ваганова, Майя Плисецкая, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнёва и другие звёзды балета.

Выставка организована Министерством культуры России и международным культурным проектом «Русские сезоны».

Кроме того, 24 мая в рамках официальной культурной программы ПМЭФ состоится концерт пианиста Бориса Березовского. Музыкант исполнит произведения Сергея Рахманинова и Эдварда Грига, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу проекта «Русские сезоны».

Ранее стало известно о благотворительном вечере в преддверии ПМЭФ.