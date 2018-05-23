Новый исполнитель роли Чубакки в «Звёздных войнах» рассказал, как стал актёром

Новый исполнитель роли Чубакки в «Звёздных войнах» финн Йонас Суотамо в беседе с kp.ru рассказал, как стал актёром.

«Я ещё в августе 2013-го увидел объявление о кастинге: искали актёра ростом 2 м 20 см. Мой рост — всего 211 см. У меня мелькнула мысль пойти на пробы, но я решил, что раз ростом не вышел, нечего и пытаться», — заявил Суотамо.

По его словам, через четыре месяца ему позвонили из Ассоциации баскетбола Финляндии и спросили, не хочет ли он сыграть в большом голливудском фильме.

Как отметил Суотамо, изначально от него скрывали, что ищут исполнителя роли Чубакки.

«Мы записали видео, а потом я вдруг встретился с режиссёром Джей Джей Абрамсом, который и предложил мне стать дублёром Питера Мейхью в фильме «Звёздные войны: пробуждение силы», — сообщил он.

Мейхью — оригинальный исполнитель роли Чубакки. В настоящее время Суотамо играет этого персонажа один.

Ранее сообщалось, что актёр Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в саге «Звёздные войны» и озвучиванию персонажа комиксов Джокера, получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде.