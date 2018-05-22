СМИ: Умер оператор Сергей Чернышёв

Умер оператор, заслуженный деятель искусств РСФСР Сергей Чернышёв, сообщает НСН.

По имеющимся данным, кинематографист скончался 21 мая.

Чернышёв родился 12 января 1940 года в Москве. Он выпускник операторского факультета ВГИКа, работал на студии «Центрнаучфильм» с 1959 по 1997 год. С 1998 года был сотрудником киностудии «Кварт».

Кроме того, Чернышёв являлся членом Союза кинематографистов СССР, вице-президентом Ассоциации историко-патриотического и военного кино России, заместителем председателя совета ветеранов Союза кинематографистов России.

Ранее Пятый канал сообщал, что скончался режиссёр и сценарист Александр Иванкин.