Первый в России сад орхидей под открытым небом откроется 23 мая в Москве

Первый в России сад орхидей под открытым небом начнёт работу 23 мая в «Аптекарском огороде» в Москве, сообщает m24.

Об этом заявила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ Ольга Архипова.

Экспозиция «Садик орхидей» будет представлена в Теневом саду.

Как рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, на выставке представлено 37 видов и сортов орхидей из Европы, Азии и Северной Америки.

На открытии большая часть растений уже будет цвести.

В 2017 году НСН сообщала, что в «Аптекарском огороде» в Москве впервые дала плоды «царица ночи».