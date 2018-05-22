Первый в России сад орхидей под открытым небом откроется 23 мая в Москве
Об этом заявила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ Ольга Архипова.
Экспозиция «Садик орхидей» будет представлена в Теневом саду.
Как рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, на выставке представлено 37 видов и сортов орхидей из Европы, Азии и Северной Америки.
На открытии большая часть растений уже будет цвести.
В 2017 году НСН сообщала, что в «Аптекарском огороде» в Москве впервые дала плоды «царица ночи».