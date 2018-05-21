Участники «Ты супер!» рассказали, как изменилась их жизнь

Участниками второго сезона проекта «Ты супер!» стали 82 ребёнка из 13 стран, которых выбрали из 1500 заявок. Юные исполнители прилетели в столицу из разных уголков России, а также из стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Также в проекте впервые участвовали ребята из Германии и Сирии.

До полуфинала дошли только 20. В субботу, 19 мая, определился список финалистов — в него вошли 11 детей.

11-летняя Александра Кирильчук из Таганрога занимается вокалом с детства и регулярно ездит вместе с тётей на музыкальные фестивали и конкурсы. Участница проекта также учится игре на фортепиано, занимается танцами и увлекается тележурналистикой.

«Я недавно слушала свои выступления в родном Таганроге и поняла, что только на проекте я научилась петь», — сказала она.

15-летняя Александра Панкратова из станицы Азовской, помимо музыки, увлекается историей Древнего Египта, рисованием, пляжным волейболом и кулинарией. В будущем она хочет стать солисткой Кубанского казачьего хора. Её заветная мечта — найти родную сестру.

16-летний Богдан Вандышев из Москвы увлекался музыкой с раннего детства. В школе искусств он выбрал две специальности — вокал и фортепиано. В 2014 году сбылась его мечта — он поступил в Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства (ГМУЭДИ). Во время обучения на втором курсе у него умерла мама. Сейчас свои выступления он посвящает ей.

Девятилетняя Васелина Понамарёва из села Барагхан с вдохновением читает стихи наизусть, хорошо поёт, рисует и танцует. На конкурсе у Васелины сбылась мечта — она спела дуэтом с любимым певцом Алексеем Воробьёвым.

16-летняя Вера Ярошик из Белоруссии любит всё необычное, поэтому при поступлении в музыкальную школу она остановила свой выбор на старинном струнном инструменте под названием цимбалы.

18-летний Владимир Скрипаль из Лениногорска серьёзно занимается вокалом уже семь лет. Сейчас он учится в музыкальном педагогическом колледже.

«Всё, что произошло на проекте, — следующий этап в моей жизни. Я очень многому научился у педагогов, которые с нами работали», — прокомментировал он.

14-летняя Диана Анкудинова из Тольятти с раннего детства занимается вокалом. Видеоролики с её выступлениями на конкурсе «Ты супер!» набрали более 20 млн просмотров в интернете.

«Конечно, конкурс «Ты супер!» дал мне очень многое: и опыт, и узнаваемость, и поклонников в интернете», — сказала она.

15-летняя Зеновия Сверчкова из Армавира любит джаз, рок, соул и блюз, а также играет в баскетбол и волейбол, учится играть на ударных инструментах, берёт уроки театрального мастерства.

«Когда я приехала на проект, я думала, что я очень крута! Но потом запел один участник, потом другой, потом Диана Анкудинова приехала, и я поняла, что мне нужно многому учиться», — поделилась она.

17-летний Роман Дружинин из Бородина после того, как покинул проект в первом сезоне, смог повторно вернуться на шоу.

14-летняя Сатеник Геворгян из Армении поёт с семи лет — исполняет как народные, так и классические произведения. Музыка является её главным увлечением.

«Мне запомнился каждый день из этих четырёх месяцев, которые я провела на проекте», — сказала она.

13-летняя Эльвира Яхьева из Махачкалыучится в школе искусств, занимается музыкой, обожает танцевать. Она не только творческий, но и уверенный, целеустремлённый человек, который не боится трудностей.

Кроме главной награды и титула победителя, в проекте есть приз зрительских симпатий. Кому он достанется, станет понятно по итогам онлайн-голосования, запущенного с первого выпуска программы на сайте НТВ.