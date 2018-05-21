Около 79 тысяч человек воспользовались метро в «Ночь музеев» в Петербурге
Как рассказали в администрации Санкт-Петербурга, в этом году акция пользовалась особой популярностью.
Для удобства жителей и гостей города ночью работало метро.
«В 2018 году это второй показатель по количеству перевезённых ночным метро пассажиров (наибольшее количество пока зафиксировано в новогоднюю ночь — более 234 тыс. человек)», — говорится на сайте метрополитена.
Ранее сообщалось, что Новая Третьяковка в Москве установила рекорд по итогам акции «Ночь музеев».
Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Воронеже может появиться музей в честь писателя Ивана Бунина.