Около 79 тысяч человек воспользовались метро в «Ночь музеев» в Петербурге

Около 79 тыс. человек воспользовались Петербургским метрополитеном во время акции «Ночь музеев» с 19 на 20 мая, сообщает Inforeactor.

Как рассказали в администрации Санкт-Петербурга, в этом году акция пользовалась особой популярностью.

Для удобства жителей и гостей города ночью работало метро.

«В 2018 году это второй показатель по количеству перевезённых ночным метро пассажиров (наибольшее количество пока зафиксировано в новогоднюю ночь — более 234 тыс. человек)», — говорится на сайте метрополитена.

Ранее сообщалось, что Новая Третьяковка в Москве установила рекорд по итогам акции «Ночь музеев».

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Воронеже может появиться музей в честь писателя Ивана Бунина.