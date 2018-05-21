Около 79 тысяч человек воспользовались метро в «Ночь музеев» в Петербурге

Короткая ссылка
Около 79 тыс. человек воспользовались Петербургским метрополитеном во время акции «Ночь музеев» с 19 на 20 мая, сообщает Inforeactor.

Как рассказали в администрации Санкт-Петербурга, в этом году акция пользовалась особой популярностью.

Для удобства жителей и гостей города ночью работало метро.

«В 2018 году это второй показатель по количеству перевезённых ночным метро пассажиров (наибольшее количество пока зафиксировано в новогоднюю ночь — более 234 тыс. человек)», — говорится на сайте метрополитена.

Ранее сообщалось, что Новая Третьяковка в Москве установила рекорд по итогам акции «Ночь музеев».

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Воронеже может появиться музей в честь писателя Ивана Бунина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных