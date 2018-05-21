В музее-усадьбе «Остафьево» планируют восстановить историческую берёзовую рощу

В музее-усадьбе «Остафьево» в Троицком и Новомосковском округах планируют восстановить историческую берёзовую рощу, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В рамках первой части реставрационных работ в южной части Карамзинской рощи уже высадили 130 деревьев. Полностью работы должны быть завершены в 2019 году.

Усадьба построена на рубеже XVIII—XIX веков князем Андреем Вяземским, а берёзовая роща появилась там в 1808 году при его сыне Петре. Позднее усадьбу стали называть Карамзинской, поскольку в ней в течение 12 лет жил историк Николай Карамзин.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге решили восстановить усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах.