В Москве 20 мая ожидается до +18 °С

В Москве в воскресенье, 20 мая, ожидается до +18 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +16…+18 °С. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5—10 м/c. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о повторении пожароопасной ситуации 2010 года в России.